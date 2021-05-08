Тренер «Пюника» избил российского игрока своей команды в аэропорту

В четверг, 20 мая, в аэропорту Звартноц главный тренер Егише Меликян избил нападающего команды , сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Отношения между тренером и футболистом испортились во время матча «Пюник» – «Арарат-Армения» (0:0). Клуб в результате решил досрочно расторгнуть контракт российского игрока, заканчивающийся в конце мая.

«Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с «Шираком».

Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча «Пюник» – «Арарат-Армения» отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

В аэропорту Кобялко нагнали и заместитель генерального директора «Пюника», член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию», – сказал источник.