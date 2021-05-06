Витория все ближе к «Спартаку», «Барса» может уволить Кумана, Роналду вывез машины из Турина, два золота у пловцов и другие новости утра

1. Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Руя Витории. Контракт подпишут в ближайшие дни.

2. «Барселона» решила уволить Роналда Кумана по окончании сезона, сообщает RAC1. Впрочем, если не найдут подходящего кандидата, он может остаться.

3. Неожиданный инсайд: форвард «Чертаново» Сергей Пиняев может подписать контракт с «Барселоной». «Зенит» тоже претендует на игрока.

Еще из трансферных новостей: Рондон близок к переходу в «Краснодар» (Гончаренко одобрил сделку), а Кейн вновь сообщил боссам «Тоттенхэма», что хочет уйти. При этом «шпоры» оценивают форварда в 150 млн фунтов и не хотят отпускать в клуб АПЛ. Андрей Лунев может покинуть «Зенит». Вратарь интересен «Брайтону», «Торино» и «Болонье».

4. Сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Сформированы составы дивизионов.

5. Фигуристка Алена Косторная, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублей получили премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2020 по версии журналистов.

6. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вывез свои автомобили из Турина, сообщают из Италии. Есть видео.

7. Кубок Стэнли. «Вашингтон» уступил «Бостону» (3:4 ОТ) во втором матче серии (1-1), несмотря на 2 очка Орлова и передачу Овечкина. Все результаты дня – здесь.

8. 🥇 🥇 Мартин Малютин выиграл золото чемпионата Европы в плавании на 400 м вольным стилем, у сборной России – золото в кролевой эстафете. Климент Колесников побил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине.

9. UFC Russia вырезал слова Бенеила Дариуша про пострадавших от марксистской идеологии из интервью после боя против Тони Фергюсона.

10. «Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира в рейтинге Brand Finance. «Барса» – вторая, «МЮ» – третий. «Зенит» стал 33-м, поднявшись за год с 49-го места.

11. Баскетбольный ЦСКА продлил контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом до 2023 года.

12. Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри официально подтвердил поединок против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Соперники получат минимум по 100 млн долларов за первый бой.

13. Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет получать второе высшее образование в университете физической культуры и спорта.

14. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 17 очков Шенгелии помогли ЦСКА обыграть в гостях «Зенит» в первом матче полуфинальной серии.

15. Шипулин, Вяльбе, Роднина, Драчев, Третьяк, Валуев вошли в списки участников праймериз «Единой России». Также в праймериз участвует олимпийская чемпионка Ольга Каниськина, дисквалифицированная в 2015 году.

16. Словацкий гонщик BORA – hansgrohe Петер Саган выиграл 10-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия», россиянин Александр Власов (Astana-Premier Tech) финишировал 13-м.

17. Массимилиано Аллегри встретился с представителями «Реала». Тренер готов возглавить клуб.

18. Мужчина с Библиями проник на виллу Неймара. Он хотел передать игроку «слово Божье».

Цитаты дня.

Артур Бетербиев: «Может быть, Хабиб никого не порвет из клуба «Ахмат». Реакция Кадырова была адекватной»

Сергей Семак: «Состав «Зенита» ненамного сильнее, чем у конкурентов. Не можем купить игрока с российским паспортом у них, это дорого»

Александр Емельяненко: «Навальный – агент США. Мой ему совет: в тюрьме рот свой закрыть и сидеть молча»

Игрок «Уфы» Никитин: «Господин Рахимов говорил, что мы не умеем играть, никого из нас нельзя назвать футболистом. Пускай работает на «Матч ТВ» экспертом»

Фернандо Алонсо: «Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» на данный момент»

Дзюба об игроках «Спартака»: «Какие же они симулянты! От любого дуновения падают, визжат. Соболев – отдельный вид искусства»

Денисов о конфликте с Черчесовым: «Он мне указал на душ, может, я ему понравился. Я интеллигентно отказался»