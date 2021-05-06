Витория все ближе к «Спартаку», «Барса» может уволить Кумана, Роналду вывез машины из Турина, два золота у пловцов и другие новости утра

1. Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Руя Витории. Контракт подпишут в ближайшие дни.
2. «Барселона» решила уволить Роналда Кумана по окончании сезона, сообщает RAC1. Впрочем, если не найдут подходящего кандидата, он может остаться.
3. Неожиданный инсайд: форвард «Чертаново» Сергей Пиняев может подписать контракт с «Барселоной». «Зенит» тоже претендует на игрока.
Еще из трансферных новостей: Рондон близок к переходу в «Краснодар» (Гончаренко одобрил сделку), а Кейн вновь сообщил боссам «Тоттенхэма», что хочет уйти. При этом «шпоры» оценивают форварда в 150 млн фунтов и не хотят отпускать в клуб АПЛ. Андрей Лунев может покинуть «Зенит». Вратарь интересен «Брайтону», «Торино» и «Болонье».
4. Сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Сформированы составы дивизионов.
5. Фигуристка Алена Косторная, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублей получили премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2020 по версии журналистов.
6. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вывез свои автомобили из Турина, сообщают из Италии. Есть видео.
7. Кубок Стэнли. «Вашингтон» уступил «Бостону» (3:4 ОТ) во втором матче серии (1-1), несмотря на 2 очка Орлова и передачу Овечкина. Все результаты дня – здесь.
8. 🥇 🥇 Мартин Малютин выиграл золото чемпионата Европы в плавании на 400 м вольным стилем, у сборной России – золото в кролевой эстафете. Климент Колесников побил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине.
9. UFC Russia вырезал слова Бенеила Дариуша про пострадавших от марксистской идеологии из интервью после боя против Тони Фергюсона.
10. «Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира в рейтинге Brand Finance. «Барса» – вторая, «МЮ» – третий. «Зенит» стал 33-м, поднявшись за год с 49-го места.
11. Баскетбольный ЦСКА продлил контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом до 2023 года.
12. Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри официально подтвердил поединок против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Соперники получат минимум по 100 млн долларов за первый бой.
13. Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет получать второе высшее образование в университете физической культуры и спорта.
14. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 17 очков Шенгелии помогли ЦСКА обыграть в гостях «Зенит» в первом матче полуфинальной серии.
15. Шипулин, Вяльбе, Роднина, Драчев, Третьяк, Валуев вошли в списки участников праймериз «Единой России». Также в праймериз участвует олимпийская чемпионка Ольга Каниськина, дисквалифицированная в 2015 году.
16. Словацкий гонщик BORA – hansgrohe Петер Саган выиграл 10-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия», россиянин Александр Власов (Astana-Premier Tech) финишировал 13-м.
17. Массимилиано Аллегри встретился с представителями «Реала». Тренер готов возглавить клуб.
18. Мужчина с Библиями проник на виллу Неймара. Он хотел передать игроку «слово Божье».
Цитаты дня.
Артур Бетербиев: «Может быть, Хабиб никого не порвет из клуба «Ахмат». Реакция Кадырова была адекватной»
Сергей Семак: «Состав «Зенита» ненамного сильнее, чем у конкурентов. Не можем купить игрока с российским паспортом у них, это дорого»
Александр Емельяненко: «Навальный – агент США. Мой ему совет: в тюрьме рот свой закрыть и сидеть молча»
Игрок «Уфы» Никитин: «Господин Рахимов говорил, что мы не умеем играть, никого из нас нельзя назвать футболистом. Пускай работает на «Матч ТВ» экспертом»
Фернандо Алонсо: «Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» на данный момент»
Дзюба об игроках «Спартака»: «Какие же они симулянты! От любого дуновения падают, визжат. Соболев – отдельный вид искусства»
Денисов о конфликте с Черчесовым: «Он мне указал на душ, может, я ему понравился. Я интеллигентно отказался»
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