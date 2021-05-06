«Барса» решила уволить Кумана по окончании сезона. Если не найдут подходящего кандидата, он может остаться (RAC 1)

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«Барселона», скорее всего, уволит главного тренера Роналда Кумана по окончании сезона, сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC 1.

Решение «принято на 99%». Специалист из Нидерландов может сохранить свой пост только в том случае, если «блауграна» не найдет тренера, который убедит руководство клуба.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не будет увольнять Кумана до окончания сезона, чтобы не навредить команде.

В этом сезоне «Барселона» выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и лишилась шансов на победу в Ла Лиге.

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