Шипулин, Вяльбе, Роднина, Драчев, Третьяк, Валуев вошли в списки участников праймериз «Единой России»

Стало известно, кто из спортсменов участвует в праймериз «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу.

Четырехкратный чемпион мира по биатлону баллотируется по Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области. Драчев – депутат Госдумы с 2016 года.

По этому же округу избирается олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова, которая в Госдуме с 2007 года.

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк баллотируется по Радищевскому одномандатному округу Ульяновской области. Третьяк – депутат Госдумы с 2003 года.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, (в Госдуме с 2016 года) избирается по Подольскому одномандатному округу по списку.

Чемпион мира по биатлону , который в Думе с 2019 года, участвует в праймериз по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию баллотируется по Дмитровскому одномандатному избирательному округу Московской области. Она в Думе с 2007 года, трижды переизбрана.

Глава Федерации лыжного спорта России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе избирается по партсписку в Ивановской области.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону выдвинул свою кандидатуру по Березовскому одномандатному избирательному округу Свердловской области. Чепиков в Госдуме с 2016 года.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев участвует в праймериз в Брянском одномандатном избирательном округе. Валуев – депутат Госдумы с 2011 года, в 2016-м переизбран.

19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Наталья Ищенко баллотируется по партийному списку в Калининградской области. С 2017 года она занимает пост министра спорта этого региона.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов намерен избраться по Тюменской области. Он в Госдуме с 2011 года.

Олимпийский чемпион Афин-2004 по борьбе Артур Таймазов баллотируется по Северо-Осетинскому одномандатному избирательному округу. Таймазов, у которого отняли золота Пекина-2008 и Лондона-2012 из-за допинга, в Госдуме с 2016 года.

Люди спорта, которые собираются на выборы от «Единой России». Теперь и Вяльбе

Спортсмены-депутаты раскрыли доходы: самый богатый – Третьяк, у Валуева и Газзаева – дома в Испании, у Шипулина – 11 земельных участков