Шипулин, Вяльбе, Роднина, Драчев, Третьяк, Валуев вошли в списки участников праймериз «Единой России»

Теги Николай Валуев Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Сергей Чепиков Наталья Ищенко Ирина Роднина Светлана Журова Анатолий Карпов Государственная дума ФЛГР Антон Шипулин Владимир Драчев Елена Вяльбе Артур Таймазов Политика Биатлон

Стало известно, кто из спортсменов участвует в праймериз «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу.

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев баллотируется по Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области. Драчев – депутат Госдумы с 2016 года. 

По этому же округу избирается олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова, которая в Госдуме с 2007 года.

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк баллотируется по Радищевскому одномандатному округу Ульяновской области. Третьяк – депутат Госдумы с 2003 года.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, (в Госдуме с 2016 года) избирается по Подольскому одномандатному округу по списку. 

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, который в Думе с 2019 года, участвует в праймериз по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.  

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина баллотируется по Дмитровскому одномандатному избирательному округу Московской области. Она в Думе с 2007 года, трижды переизбрана. 

Глава Федерации лыжного спорта России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе избирается по партсписку в Ивановской области. 

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков выдвинул свою кандидатуру по Березовскому одномандатному избирательному округу Свердловской области. Чепиков в Госдуме с 2016 года.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев участвует в праймериз в Брянском одномандатном избирательном округе. Валуев – депутат Госдумы с 2011 года, в 2016-м переизбран. 

19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Наталья Ищенко баллотируется по партийному списку в Калининградской области. С 2017 года она занимает пост министра спорта этого региона. 

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов намерен избраться по Тюменской области. Он в Госдуме с 2011 года. 

Олимпийский чемпион Афин-2004 по борьбе Артур Таймазов баллотируется по Северо-Осетинскому одномандатному избирательному округу. Таймазов, у которого отняли золота Пекина-2008 и Лондона-2012 из-за допинга, в Госдуме с 2016 года. 

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