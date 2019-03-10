Загитова будет получать второе высшее образование в университете физической культуры и спорта

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует получать второе высшее образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Об этом в интервью Вячеславу Фетисову сообщила ректор университета Тамара Михайлова.

«Сейчас к нам поступает Алина Загитова. Она учится в РАНХиГС и хочет параллельно учиться в нашем вузе», – сказала Михайлова. 

Загитова заканчивает первый курс в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультете журналистики.

Она получает образование по программе «Продюсирование и культурная политика».

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