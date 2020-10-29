Пиняев может подписать контракт с «Барселоной». «Зенит» тоже претендует на форварда («СЭ»)

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Барселона Ла Лига возможные трансферы Олимп-ФНЛ Чертаново Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев в ближайшее время может заключить соглашение с «Барселоной» и отправиться в аренду в «Химки», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, на 16-летнего игрока также претендует ряд европейских клубов и «Зенит».

По информации Transfermarkt, действующий контракт Пиняева с «Чертаново» рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Сегодня нападающий попрощался с клубом, который по итогам сезона вылетел из Олимп-ФНЛ.

В 30 матчах минувшего турнира Пиняев забил 2 гола. Подробнее его статистику можно найти здесь.

Ранее игрок дважды проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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