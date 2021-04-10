Кейн вновь сообщил боссам «Тоттенхэма», что хочет уйти. «МЮ», «Сити» и «Челси» общаются с его агентами

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, форвард вновь сообщил руководству лондонского клуба, что хочет уйти. «Тоттенхэм» не хочет продавать 27-летнего футболиста, но , и уже контактировали с представителями англичанина. Все эти клубы выражают заинтересованность в трансфере форварда.

Кейн хотел бы остаться в АПЛ. Также он намерен решить вопрос о своем будущем до чемпионата Европы, который начнется 11 июня.

Лондонский клуб сейчас занимается поиском нового центрального нападающего.

Кейн намеревался уйти из «Тоттенхэма» еще прошлым летом, но руководство «шпор» убедило его отложить эти планы. Клуб надеялся, что первый сезон под руководством Жозе Моуринью будет успешным, однако португалец был уволен месяц назад, а «шпоры» вновь не сыграют в Лиге чемпионов. Сейчас команда идет на 6-м месте в турнирной таблице .

Информация о готовности Кейна форсировать трансфер из «Тоттенхэма» появилась в апреле. Тогда сообщалось, что англичанин потребует продать его, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

В этом сезоне Кейн провел 33 матча в Премьер-лиге, забил 22 гола и сделал 13 результативных передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.