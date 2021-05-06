«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 150 млн фунтов и не хочет отпускать его в клуб АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн деньги Футбол

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Telegraph, президент лондонцев Дэниэл Леви не хочет отпускать 27-летнего футболиста в другой английский клуб и оценивает его в 150 миллионов фунтов (около 175 млн евро).

Среди претендентов на Кейна фигурирует «Челси». По данным источника, переговоры «шпор» с «синими» будут невероятно сложными, учитывая серьезное соперничество между клубами.

Ранее стало известно, что форвард снова сообщил руководству «Тоттенхэма», что хочет уйти летом. Сообщалось, что «МЮ», «Сити» и «Челси» общаются с его агентами.

В этом сезоне Кейн провел 33 матча в Премьер-лиге, забил 22 гола и сделал 13 результативных передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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