Сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Сформированы составы дивизионов

Правление КХЛ утвердило структуру проведения чемпионата сезона-2021/22.

Турнир стартует 1 сентября матчем между победителем Кубка Гагарина и финалистом .

Команды проведут в регулярном чемпионате по 56 игр, плей-офф начнется 4 марта 2022 года.

В рамках регулярного чемпионата также предусмотрен перерыв на Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2022 года в Пекине.

Составы дивизионов при условии возвращения «Адмирала» будут выглядеть следующим образом:

Западная Конференция

Дивизион Боброва

СКА

«Йокерит»

«Торпедо»

«Витязь»

«Сочи»

Дивизион Тарасова

ЦСКА

«Динамо» Москва

«Северсталь»

«Динамо» Минск

«Динамо» Рига

Восточная Конференция

Дивизион Харламова

«Автомобилист»

«Металлург»

«Трактор»

«Нефтехимик»

«Куньлунь»

Дивизион Чернышева

«Авангард»

«Барыс»

«Салават Юлаев»

«Сибирь»

«Амур»

«Адмирал»