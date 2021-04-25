ЦСКА продлил контракт с Димитрисом Итудисом до 2023 года

Московский на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером до 2023 года.

Греческий специалист руководит ЦСКА с лета 2014 года, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба. Под руководством Итудиса команда дважды победила в (2016, 2019), неизменно выходила в «Финал четырех» турнира, становилась лучшей в лиге ВТБ и чемпионате России.

В 2016-м и 2019-м Итудис получал приз имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге, он также трижды признавался лучшим среди коллег в Лиге ВТБ.

В настоящее время Итудис является лидером в истории ЦСКА по количеству побед в Евролиге. Под его руководством красно-синие выиграли 375 из 455 официальных матчей (82,4%).

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