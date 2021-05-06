Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории. Контракт подпишут в ближайшие дни

Бывший тренер «Бенфики» близок к назначению в «Спартак».

На сегодняшнем заседании совет директоров красно-белых одобрил назначение португальца на пост главного тренера команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт с Виторией заключат в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Витория привезет в «Спартак» четырех членов штаба, и суммарная зарплата всех тренеров составит 3,5 млн евро.

Появлялась информация, что перед 51-летним специалистом стоит задача сделать клуб чемпионом на столетие.

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