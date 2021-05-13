Артур Бетербиев: «Может быть, Хабиб никого не порвет из клуба «Ахмат». Реакция Кадырова была адекватной»

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова относительно экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Хотел бы сказать по поводу высказываний многоуважаемого Рамзана Ахматовича, нашего брата, моего брата. Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвет любого из клуба «Ахмат». Конечно, этот нехороший человек сделал нехорошо, написав так.

Реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича – это естественная, адекватная реакция, потому что этот человек не просто финансирует этот клуб, каждого бойца с этого клуба, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате».

Когда ему такое кто-то говорит, конечно, у него сразу реакция: «Кто порвет? Не может Хабиб порвать всех в клубе «Ахмат». Может быть, он даже ни одного не порвет».

Я считаю, что его реакция была адекватной. Он сказал, что если вы хотите посмотреть, пожалуйста.

Он даст для этого любые деньги, если Хабиб хочет подраться с любым из клуба «Ахмат». Это один момент.

Это все сделал один комментарий, который, скорее всего, написал нехороший человек. Нехорошо такие вещи писать, это неправильно», – заявил Бетербиев.

Ранее Кадыров назвал Хабиба «проектом UFC» и предложил ему любые деньги за бой против одного из бойцов клуба «Ахмат».

Кадыров предложил Хабибу любые деньги за бой в «Ахмате». Хотя недавно клуб просил финансовую помощь у Госдумы из-за санкций

Министр Чечни: «Настраивая чеченцев и дагестанцев друг против друга, провокаторы не учли, что ранее Кадыров поздравлял Хабиба с победами, присутствовал на его бое в ОАЭ»