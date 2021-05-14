🥇 Мартин Малютин выиграл золото чемпионата Европы в плавании на 400 м свободным стилем

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Россиянин Мартин Малютин выиграл золото на дистанции 400 метров свободным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. 

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

Плавание

Мужчины

400 м, свободный стиль

1. Мартин Малютин (Россия) – 3.44,18

2. Феликс Аубек (Австрия) – 3.44,63

3. Данас Рапсис (Литва) – 3.45,39

Женщины

400 м, комплекс

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.34,76

2. Виктория Михаливари (Венгрия) – 4.36,81

3. Эйми Уилмотт (Великобритания) – 4.36,81

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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