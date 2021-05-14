🥇 Мартин Малютин выиграл золото чемпионата Европы в плавании на 400 м свободным стилем

Россиянин Мартин Малютин выиграл золото на дистанции 400 метров свободным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Чемпионат Европы
Будапешт, Венгрия
Плавание
Мужчины
400 м, свободный стиль
1. Мартин Малютин (Россия) – 3.44,18
2. Феликс Аубек (Австрия) – 3.44,63
3. Данас Рапсис (Литва) – 3.45,39
Женщины
400 м, комплекс
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.34,76
2. Виктория Михаливари (Венгрия) – 4.36,81
3. Эйми Уилмотт (Великобритания) – 4.36,81
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.