Роналду вывез свои автомобили из Турина (Per Sempre Calcio)

В сети появилось видео, на котором автомобили форварда выгоняют с территории его дома в Турине.

Ролик опубликовал сайт Per Sempre Calcio. По данным источника, перевозкой транспортных средств футболиста занимается транспортная компания из Лиссабона.

Ранее появилась информация, что 36-летний нападающий купил пентхаус в португальской столице и хочет перейти в .

Однако его агент Жорже Мендеш позже заявил, что игрок в ближайшем будущем не планируется возвращаться в Португалию.