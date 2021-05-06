Роналду вывез свои автомобили из Турина (Per Sempre Calcio)

В сети появилось видео, на котором автомобили форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду выгоняют с территории его дома в Турине.
Ролик опубликовал сайт Per Sempre Calcio. По данным источника, перевозкой транспортных средств футболиста занимается транспортная компания из Лиссабона.
Ранее появилась информация, что 36-летний нападающий купил пентхаус в португальской столице и хочет перейти в «Спортинг».
Однако его агент Жорже Мендеш позже заявил, что игрок в ближайшем будущем не планируется возвращаться в Португалию.
#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona 🏎️👀— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021
Vuol dire tutto? Vuol dire niente? 🤔
(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr