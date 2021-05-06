Роналду вывез свои автомобили из Турина (Per Sempre Calcio)

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В сети появилось видео, на котором автомобили форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду выгоняют с территории его дома в Турине.

Ролик опубликовал сайт Per Sempre Calcio. По данным источника, перевозкой транспортных средств футболиста занимается транспортная компания из Лиссабона.

Ранее появилась информация, что 36-летний нападающий купил пентхаус в португальской столице и хочет перейти в «Спортинг».

Однако его агент Жорже Мендеш позже заявил, что игрок в ближайшем будущем не планируется возвращаться в Португалию.

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