Джошуа и Фьюри получат минимум по 100 млн долларов за первый бой (The Athletic)

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Гонорары чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за первый бой составят минимум по 100 млн долларов.

150 млн долларов выплатят организаторы поединка – королевство Саудовской Аравии.

Ожидается, что бой соберет более одного миллиона платных трансляций в США и более двух – в Великобритании.

Первый поединок Фьюри – Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

Реванш планируется организовать в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Тайсон Фьюри: «Бой с Джошуа на 100% состоится 14 августа в Саудовской Аравии»

Бой Джошуа – Фьюри состоится 14 августа в Саудовской Аравии на специально построенном для этого стадионе

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