Джошуа и Фьюри получат минимум по 100 млн долларов за первый бой (The Athletic)

Гонорары чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за первый бой составят минимум по 100 млн долларов.
150 млн долларов выплатят организаторы поединка – королевство Саудовской Аравии.
Ожидается, что бой соберет более одного миллиона платных трансляций в США и более двух – в Великобритании.
Первый поединок Фьюри – Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.
Реванш планируется организовать в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Тайсон Фьюри: «Бой с Джошуа на 100% состоится 14 августа в Саудовской Аравии»
Бой Джошуа – Фьюри состоится 14 августа в Саудовской Аравии на специально построенном для этого стадионе