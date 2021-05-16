UFC Russia вырезал слова Бенеила Дариуша про пострадавших от марксистской идеологии

Российский офис UFC вырезал слова легковеса во время его интервью после боя против .

В частности, UFC Russia не перевел слова Дариуша о том, что он посвятил победу пострадавшим от марксистской идеологии.

«Я хочу посвятить этот бой всем людям, пострадавшим от марксистских идеологий.

Вас миллионы, и я это знаю. Это просто бой – не так уж и много. Но я хочу, чтобы вы знали, что я вас люблю, и понимаю вашу боль – не до конца, конечно, но я очень вас люблю», – сказал Дариуш.

Дариуш победил Фергюсона на UFC 262 единогласным решением судей.

Дариуш после победы над Фергюсоном: «Посвящаю ее всем, по кому ударила марксистская идеология. Илон Маск, где моя машина?»

Илон Маск – Дариушу: «Скоро будет тебе машина. Извини за задержку»