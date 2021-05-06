Аллегри встретился с представителями «Реала». Он готов возглавить клуб

продолжает поиски нового тренера случай ухода .

Представители мадридского клуба встречались с экс-тренером «Ювентуса» на прошлой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны контактируют с марта. 53-летний специалист согласен возглавить «Реал», если клуб сделает решение в его пользу.

Итальянские команды также заинтересованы в приглашении Аллегри, но его приоритет – «Реал».

Ранее сообщалось, что кандидатами на пост тренера «сливочных» являются и Йоахим Лев.