Аллегри встретился с представителями «Реала». Он готов возглавить клуб

«Реал» продолжает поиски нового тренера случай ухода Зинедина Зидана.
Представители мадридского клуба встречались с экс-тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на прошлой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны контактируют с марта. 53-летний специалист согласен возглавить «Реал», если клуб сделает решение в его пользу.
Итальянские команды также заинтересованы в приглашении Аллегри, но его приоритет – «Реал».
Ранее сообщалось, что кандидатами на пост тренера «сливочных» являются Рауль и Йоахим Лев.