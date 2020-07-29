«Зенит» стал 33-м в рейтинге самых дорогих футбольных брендов мира. Клуб был 49-м в 2020 году

Английская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

занял в нем 33-е место, по сравнению с 2020 годом поднявшись на 16 позиций. Как сообщается в исследовании Brand Finance, ценность бренда сине-бело-голубых выросла на 35% до 135 миллионов евро. Это самый большой прирост среди всех представителей рейтинга.

«Зенит» – единственный российский клуб, вошедший в топ-50 рейтинга.

Кроме того, «Зенит» занял 49-ю позицию в списке самых сильных футбольных брендов планеты и 15-ю – в рейтинге самых ценных футбольных клубов с точки зрения стоимости бизнеса.

При подготовке отчета Brand Finance учитывает сумму различных факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и другие.