Игрок «Уфы» Никитин: «Господин Рахимов говорил, что мы не умеем играть, никого из нас нельзя назвать футболистом. Пускай работает на «Матч ТВ» экспертом»

Защитник «Уфы» высказался касательно бывшего тренера уфимской команды , отвечая на вопрос о том, что изменилось с приходом .

– Что изменилось в «Уфе» с приходом Алексея Стукалова?

– Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь, то у тебя появляется уверенность.

Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом.

В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит.

Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми, – сказал Никитин в эфире «Спорт БСТ».

«Уфа» под руководством Стукалова набрала 11 очков в 6 матчах и осталась в .