Игрок «Уфы» Никитин: «Господин Рахимов говорил, что мы не умеем играть, никого из нас нельзя назвать футболистом. Пускай работает на «Матч ТВ» экспертом»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался касательно бывшего тренера уфимской команды Рашида Рахимова, отвечая на вопрос о том, что изменилось с приходом Алексея Стукалова.
– Что изменилось в «Уфе» с приходом Алексея Стукалова?
– Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь, то у тебя появляется уверенность.
Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом.
В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на «Матч ТВ» экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит.
Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми, – сказал Никитин в эфире «Спорт БСТ».
«Уфа» под руководством Стукалова набрала 11 очков в 6 матчах и осталась в РПЛ.