Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина участвует в праймериз «Единой России». В 2015 году ее дисквалифицировали и аннулировали результаты

Олимпийская чемпионка 2008 года по спортивной ходьбе участвует в праймериз «Единой России» по Республике Мордовия.

Каниськина выставила свою кандидатуру на выборы в Государственное собрание Мордовии.

В январе 2015 года Каниськина была дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством ( ) на 3 года и 2 месяца за абнормальные показатели биологического паспорта крови.

Спортивный арбитражный суд ( ) аннулировал все результаты спортсменки с августа 2009 года по октябрь 2012 года. Позже Каниськина вернула в Международный олимпийский комитет серебряную медаль Лондона-2012.

Тренером Каниськиной был , пожизненно дисквалифицированный из-за допинга у спортсменов.

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