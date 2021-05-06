Рондон близок к переходу в «Краснодар». Гончаренко одобрил сделку (Eurostavka)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Виктор Гончаренко Краснодар Хосе Саломон Рондон Далянь Про Футбол

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон, права на которого принадлежат китайскому «Далянь Про», может продолжить карьеру в «Краснодаре».

31-летний форвард намерен остаться в России. Его услуги предлагают нескольким клубам РПЛ, в число которых входит и «Краснодар».

«Виктор Гончаренко одобрил кандидатуру Рондона: сейчас краснодарский клуб ищет среди иностранных футболистов фактурного и забивного форварда.

Единственное, что может помешать переходу Саломона в «Краснодар» – финансовые условия будущей сделки», – сообщает Eurostavka со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Ранее Рондон играл за «Зенит» и «Рубин». В этом сезоне РПЛ форвард провел 10 матчей за ЦСКА, забил 4 мяча (2 – с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.

С полной статистикой венесуэльца можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья