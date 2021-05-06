Рондон близок к переходу в «Краснодар». Гончаренко одобрил сделку (Eurostavka)

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон, права на которого принадлежат китайскому , может продолжить карьеру в .

31-летний форвард намерен остаться в России. Его услуги предлагают нескольким клубам РПЛ, в число которых входит и «Краснодар».

« одобрил кандидатуру Рондона: сейчас краснодарский клуб ищет среди иностранных футболистов фактурного и забивного форварда.

Единственное, что может помешать переходу Саломона в «Краснодар» – финансовые условия будущей сделки», – сообщает Eurostavka со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Ранее Рондон играл за «Зенит» и «Рубин». В этом сезоне форвард провел 10 матчей за ЦСКА, забил 4 мяча (2 – с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.

С полной статистикой венесуэльца можно ознакомиться здесь.