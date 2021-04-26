Александр Емельяненко: «Навальный – агент США. Мой ему совет: в тюрьме рот свой закрыть и сидеть молча»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко дал совет политику Алексею Навальному о том, как себя нужно вести в тюрьме.

«Какой совет ему дать в тюрьме? Рот свой закрыть и сидеть молча. На него смотрят люди и многого не понимают. Он их сбивает с толку.

Под правильного косит, хотя это агент Соединенных Штатов. Они ему платят деньги за то, что он существует. Не все так просто и однозначно, как хочется людям.

Хотят повышения зарплаты – а заводы не справляются, не производится нужное количество продукции. Хотят повышения пенсии – но нет столько денег в бюджете. Плюс у нас развращенные политики. Они в большей степени себя тоже неправильно ведут. Но не Навальному об этом говорить.

Доп… говорился языком своим. Хотел сначала сказать матом, но просто скажу, что договорился. Правильно ли сделали, что посадили? А у нас неправильно не сажают», – сказал Емельеняенко.

В феврале 2021 года Навальный был приговорен к 2 годам и 8 месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше». Политик отбывает наказание ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Александра Емельяненко в 2015 году осудили на 4,5 года за изнасилование, а в 2016-м он вышел на свободу по УДО.

Оставшуюся часть наказания заменили на исправительные работы на 2 года с удержанием 10% ежемесячного заработка.

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