Нападающий , говоря о декабрьском матче против (3:1), назвал игроков красно-белых симулянтами.

«Какие же они симулянты! Ну это реально так. Это правда. Понимаю, что Тедеско их всех накачивает: «Дайте мне эмоций, дайте мне вот этой – для нашей России, наверное, – немножко показухи!» Это шоу определенное, да. Но когда они в игре от любого дуновения ветра падают, визжат, кричат... Мы просто от этого устали.

Соболев – это отдельный вид искусства, как он падает. Когда говорят, что я падаю, – это прямо оскорбление. Реально пощечина.

Раз меня Жиго прямо покорил, когда взял мой локоть и ударил себя. Я реально стою и думаю: «Так, стоп, ВАР же есть». Рефери стоит, по-моему, Иванов был, он говорит: «Я все вижу». Я говорю: «Понимаешь, я его не [трогал]». Он говорит: «Я видел. Я в шоке». Ну ты покажи ему желтую карточку. А если бы не было ВАР, мне потом доказывать», – сказал Дзюба на ютуб-канале «Грустная передача о футболе».