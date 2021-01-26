«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Барса» – вторая, «МЮ» – третий (Brand Finance)

Английская консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Первую строчку в списке, как и в прошлом году, занял мадридский «Реал», хоть стоимость его бренда и упала с 1,572 млрд долларов до 1,499 млрд. Второе место в рейтинге сохранила , стоимость бренда которой составила 1,487 млрд долларов. Третий – (1,327 млрд).

Топ-10 самых дорогих клубов мира:

1 (1). «Реал» (1,499 млрд долларов)

2 (2). «Барселона» (1,487 млрд)

3 (3). «Манчестер Юнайтед» (1,327 млрд)

4 (5). «Манчестер Сити» (1,313 млрд)

5 (6). (1,255 млрд)

6 (4). (1,143 млрд)

7 (7). «ПСЖ» (1,042 млрд)

8 (8). (904 млн)

9 (9). «Тоттенхэм» (849 млн)

10 (10). «Арсенал» (792 млн)

Примечание: в скобках указана позиция клуба в рейтинге в 2020 году.

С полным списком можно ознакомиться здесь.