Лунев может уйти из «Зенита». Вратарь интересен «Брайтону», «Торино» и «Болонье»

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Вратарь «Зенита» Андрей Лунев может покинуть команду летом.

Стороны не могут договориться об условиях нового контракта 29-летнего игрока. Если «Зенит» не улучшит условия, то Лунев может уйти бесплатно.

Интерес к голкиперу проявляют различные европейские клубы. «Бешикташ» связывался с игроком и клубом зимой, но турецкий клуб не устроила запрашиваемая сумма.

Сейчас Луневым интересуются «Брайтон», «Торино» и «Болонья», сообщает Sport24 со ссылкой на близкий к игроку источник.

Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 12 матчей, три из них – на ноль. Его статистику можно найти здесь.

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