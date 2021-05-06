Лунев может уйти из «Зенита». Вратарь интересен «Брайтону», «Торино» и «Болонье»

Вратарь может покинуть команду летом.

Стороны не могут договориться об условиях нового контракта 29-летнего игрока. Если «Зенит» не улучшит условия, то Лунев может уйти бесплатно.

Интерес к голкиперу проявляют различные европейские клубы. «Бешикташ» связывался с игроком и клубом зимой, но турецкий клуб не устроила запрашиваемая сумма.

Сейчас Луневым интересуются , и «Болонья», сообщает Sport24 со ссылкой на близкий к игроку источник.

Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, три из них – на ноль. Его статистику можно найти здесь.