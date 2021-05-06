Сергей Семак: «Состав «Зенита» ненамного сильнее, чем у конкурентов. Не можем купить игрока с российским паспортом у них, это дорого»

Главный тренер высказался об успехах команды и ответил на сравнения клуба с «Баварией и «ПСЖ».

– Чемпионат у нас далеко не простой, и говорить о том, что «Зенит» сильнее всех на голову и может играть в каком-либо матче в пол-ноги, – такого нет абсолютно. В каждом матче нужно выкладываться.

Самое важное для нас, в чем мы, на мой взгляд, были чуть-чуть лучше конкурентов, так это в том, что мы более стабильно проходим те отрезки, когда у нас появляется больше проблем, чем обычно.

«Зенит» прогрессирует по многим показателям. По многим игровым компонентам мы стали лучше. Есть куда расти, есть два-три компонента, где мы не в топе. В остальном мы лучше других клубов.

– Согласны ли вы с тем, что «Зенит» как «Бавария» в Германии и «ПСЖ» во Франции?

– Абсолютно нет. Состав «Зенита» ненамного сильнее, чем у конкурентов. Если брать по Transfermarkt, то преимущество есть, но оно не огромное. Наши конкуренты тоже тратят серьезные деньги на усиление, возможно, это не так заметно.

В нашем случае только трансфер Малкома выделяется на фоне остальных. И сквозь призму этого трансфера есть оценка, что «Зенит» может кого угодно купить. Но мы не можем купить игрока с российским паспортом у наших конкурентов, потому что это дорого.

Покупая Ловрена, мы понимаем, что защитник с российским паспортом, который даже не играет в сборной, будет стоить 15 миллионов евро. Мы не можем этого сделать по многим причинам. Для «Зенита» это очень дорого, – сказал Семак в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».