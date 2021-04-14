Жозе Моуринью: «После встреч с владельцами «Ромы» понял их амбиции. Меня мотивируют те же стремления»

прокомментировал свое решение возглавить «Рому» со следующего сезона.

«Благодарю семью Фридкин (владельцы «Ромы» – Sports.ru) за то, что выбрали меня, чтобы я возглавил команду этого великолепного клуба и стал частью их планов.

После встреч с владельцами и [гендиректором] Тиагу Пинту я сразу понял полноту амбиций «Ромы». Это те же амбиции и стремления, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона.

В то же время я желаю всего наилучшего и надеюсь, что медиа оценят, что я буду говорить дальше, только потом», – сказал Моуринью.