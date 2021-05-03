Глава оргкомитета ЧМ-2021: «Ситуация со сдачей ледового холла «Даугавы» критическая. Опасения очень большие»

Глава оргкомитета ЧМ-2021 в Риге Эдгарс Бунцис заявил, что принимающая сторона может не успеть сдать ледовый холл на стадионе «Даугава» к началу турнира.

«Ситуация с ледовым холлом «Даугавы» сложная. Опасения очень большие, и ситуация с его сдачей критическая. К сожалению, повлиять на эти процессы с самого начала мы не могли.

Не хотелось бы говорить, что имеется план Б. Ближайшие дни покажут, в каком направлении нам двигаться дальше», – заявил Бунцис.

Ледовый холл стадиона «Даугава» должны были первоначально сдать еще в середине марта. Теперь речь идет о том, чтобы вообще успеть к началу турнира, который стартует 21 мая.

Дело пока не дошло даже до установки холодильных систем, поскольку внутри комплекса еще не завершены отделочные работы, а территория вокруг холла не приведена в порядок. Теперь сдача объекта отложена на 7 мая.

На «Даугаве» должны появиться две ледовые площадки, которые станут для команд-участниц ЧМ-2021 тренировочной базой. Прибытие команд в Ригу ожидается в середине мая, и с этого момента для них уже должен быть готов лед для тренировок.

Возведение ледового холла на территории рижского стадиона «Даугава» стоимостью 10,3 миллиона евро началось в апреле прошлого года, но этой зимой темп работ снизился из-за морозов.

В холле предусмотрены две ледовые площадки олимпийского стандарта (60 на 30 метров), на втором этаже комплекса расположатся кафе, тренажерный зал и офисные помещения.

Напомним, ЧМ-2021 ИИХФ пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Ожидается, что на трибунах не будет зрителей, а команды и судьи будут находиться в «пузыре».

Изначально Латвия должна была принимать турнир вместе с Беларусью, но в январе ИИХФ отказалась проводить часть турнира в Минске на фоне заявлений ключевых спонсоров об отказе от сотрудничества из-за политических событий в стране.