Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подтвердил, что форвард Артемий Панарин больше не сыграет в текущем сезоне НХЛ.

Россиянин пропустит последние 3 матча команды в регулярном чемпионате из-за травмы. «Рейнджерс» уже лишились шансов на попадание в плей-офф.

Панарин получил повреждение в матче с «Вашингтоном» (3:6) в результате стычки с форвардом «Кэпиталс» Томом Уилсоном. Россиянин заступился за партнера по команде Павла Бучневича, которому игрок «столичных» нанес удар в лицо.

В 42 матчах сезона у форварда 58 (17+41) очков при показателе полезности «+14».

Игрок «Вашингтона» ударил лежачего Бучневича и швырнул на лед Панарина. А Овечкин вернулся после травмы, но сыграл всего 39 секунд