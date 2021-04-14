Клубы РПЛ проголосовали против вхождения «Оренбурга» в лигу в виде исключения. Поддержал только «Урал»

На общем собрании РПЛ клубы высказали мнение о возможном включении в состав членов лиги «Оренбурга», который занимает второе место в Олимп-ФНЛ и почти гарантировал его себе.
Только «Урал» выступил за включение «Оренбурга» в состав РПЛ, «Сочи» и «Химки» воздержались. Остальные 13 клубов, включая «Зенит» (хотя, как сообщалось ранее, петербуржцы хотели бы видеть уральцев в РПЛ), отказались поддержать его.
Журналист Сергей Егоров отметил, что петербургский клуб принял сторону противников «Оренбурга» только после того, как стало понятно, что против – большинство.
Таким образом, «Оренбург» может получить лицензию только в том случае, если бюро исполкома РФС сначала вынесет этот вопрос на рассмотрение, а затем в большинстве проголосует за выдачу лицензии в рамках исключения.
Напомним, что стадион «Газовик», на котором выступает «Оренбург», не соответствует требованиям арены для РПЛ из-за вместимости. Чтобы получить лицензию, клуб должен играть в регионе прописки.