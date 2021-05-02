«Не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия». Буянова отказала тренеру Розанову, который работает у Плющенко

Теги Елена Водорезова (Буянова) ледовый каток ЦСКА Р-Спорт Сергей Розанов Фигурное катание

Старший тренер по фигурному катанию ЦСКА Елена Буянова подтвердила, что отказала в работе тренеру Сергею Розанову. 

Розанов хотел перейти в ЦСКА из академии Евгения Плющенко, но получил от Буяновой отказ. 

«Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия», – сказала Буянова. 

Розанов начал работать в академии Плющенко в мае 2020-го года. До этого он был тренером в группе Тутберидзе. 

Сергей Розанов хотел уйти из академии Плющенко в ЦСКА 

Что теперь делать академии Плющенко? Разбежались лучшие фигуристки, пустуют коттеджи, а сам Евгений, видимо, останется без Олимпиады

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