Маурисио Почеттино: «ПСЖ» доминировал над «Ман Сити» в начале матча. Не всем это удается»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы сыграли так, как планировали. Начали матч очень хорошо, создавали моменты и доминировали над , а это непросто. Не все могут доминировать над такой командой, как «Манчестер Сити».

Иногда в футболе нужно немного удачи в каких-то эпизодах. Соперник показал отличную реализацию моментов. Они забили в ситуации, когда мы высоко прессинговали.

Хочу поздравить «Ман Сити», потому что они проводят фантастический сезон. В то же время чувствую гордость за наших игроков и команду.

Отсутствие не может быть оправданием. Мы – одна команда. Безусловно, жаль, что он не смог помочь нам, но это не оправдание. Не стоит использовать этот фактор как оправдание, потому что сыграл хорошо», – заявил Почеттино.

У «ПСЖ» 0 ударов в створ в матче с «Манчестер Сити»