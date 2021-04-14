Шмейхель о протестах фанатов «МЮ»: «Считаю их идиотами и возмутителями спокойствия. Не нужно требовать нереального, лучше работать с Глейзерами»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», посол клуба не поддержал болельщиков клуба, сорвавших матч 34-го тура против «Ливерпуля».

Игра пройдет в другой день из-за протестов болельщиков против семьи Глейзеров, владеющей клубом, на стадионе и в его окрестностях.

«Я не думаю, что на стадионе в этот момент находились настоящие фанаты. Я считаю их идиотами, возмутителями спокойствия. Никто из них не помнит ни о чем хорошем. Некоторые даже не родились, когда Глейзеры стали владеть клубом.

Несгибаемые фанаты, настоящие болельщики высказывают свое мнение, но держат себя в руках. Не нужно быть глупцами и требовать чего-то нереального.

Что мы узнали за последние две недели, так это то, что если мы будем вместе и выступим против тех идей, с которыми мы не согласны, это действительно даст эффект. При этом я думаю, что весь футбол сейчас на перепутье, а не только лишь «Манчестер Юнайтед».

Сейчас есть невероятная возможность изменить направление развития футбола. Он нуждается в этом уже очень давно.

Продажа клуба? Сколько он стоит – 3, 4, 5 миллиардов долларов? У кого есть такие деньги? Если вы посмотрите на потенциальных покупателей, станет ли при них лучше? Будет ли по-другому?

Я бы предпочел, чтобы мы работали с Глейзерами, потому что я думаю, что у этой семьи есть интерес. Лучше работать с ними, чтобы сделать этот клуб таким, каким он должен быть.

Я думаю, всем кажется, что семья Глейзеров слишком оторвана от клуба. Вы никогда не увидите, чтобы Джоэл Глейзер вышел перед камерами и рассказал о клубе, и я думаю, что это сильно расстраивает фанатов.

Со стороны кажется, что владельцам все равно, что дело только в деньгах. Я не думаю, что это так. Думаю, они очень гордятся тем, что владеют . Я просто считаю, что сейчас есть необходимость изменить подходы», – сказал Шмейхель.

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