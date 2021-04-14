Зарплата Моуринью в «Роме» – 7,5 млн евро «чистыми». «Тоттенхэм» будет доплачивать Жозе до лета 2022-го

Стали известны детали контракта «Ромы» и ее нового главного тренера – Жозе Моуринью.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, контракт, рассчитанный на три сезона, предполагает зарплату в 7,5 млн евро после вычета налогов.
При этом «Тоттенхэм» до июня 2022 будет выплачивать португальцу разницу между его зарплатой в английском (16 млн евро) и итальянском клубах.
Моуринью начнет работу с «Ромой» с сезона-2021/22.
Гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Неважно, сколько трофеев он выиграл, его цель – следующий титул. Потрясены желанием Жозе побеждать»