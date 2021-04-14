Зарплата Моуринью в «Роме» – 7,5 млн евро «чистыми». «Тоттенхэм» будет доплачивать Жозе до лета 2022-го

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Джанлука Ди Марцио деньги Футбол

Стали известны детали контракта «Ромы» и ее нового главного тренера – Жозе Моуринью.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, контракт, рассчитанный на три сезона, предполагает зарплату в 7,5 млн евро после вычета налогов.

При этом «Тоттенхэм» до июня 2022 будет выплачивать португальцу разницу между его зарплатой в английском (16 млн евро) и итальянском клубах.

Моуринью начнет работу с «Ромой» с сезона-2021/22.

Гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Неважно, сколько трофеев он выиграл, его цель – следующий титул. Потрясены желанием Жозе побеждать»

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