Анри о бойкоте соцсетей: «Нужно знать, кто стоит за каждым аккаунтом. Возможно, по номеру страховки – ведь паспорт есть не у всех»

Главный тренер высказался о четырехдневном бойкоте социальных сетей в знак протеста против оскорблений.

«Это начало. Люди говорили об этом. Я до сих пор не пользуюсь соцсетями. Если бы я оставался там и говорил об этом в соцсетях, не думаю, что кто-то хотел бы со мной общаться. Но я ушел из соцсетей, и многие общались об этом со мной, я говорил об этом, это создало волну.

Я более чем счастлив, что люди поняли, что на кону не только футбол и расизм. Буллинг, харассмент, абьюз – все это можно получить в соцсетях. Думаю, у нас всех есть дети, и не хочется, чтобы такое с ними происходило. Через это проходит моя дочь.

Уверен, многие пытаются понять, как быть. Можно ли это регулировать? Мой друг в прямом эфире делал какие-то упражнения с музыкой на фоне, и видео остановили, потому что у него не было прав на музыку. Если могут управлять этим, то, возможно, с номером медицинского страхования – с паспортом сложнее, он есть не у всех, – но нужно знать, кто стоит за каждым аккаунтом.

Когда я увидел реакцию в футболе – это было невероятно. И реакцию всех, не только футбола, потому что, похоже, в последние несколько дней все поддержали это. Я был очень рад, я всегда говорил о силе единства», – сказал Анри.

Британские клубы, лиги и игроки отказались от соцсетей на 4 дня (из-за расизма и оскорблений). Их поддержали ФИФА и УЕФА