Глейзеры не собираются продавать «МЮ» и хотят увеличить стоимость клуба до 10 млрд долларов

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Протесты болельщиков «Манчестер Юнайтед» против владельцев клуба, семьи Глейзеров, не влияют на позицию американцев.

Бизнесмены не намерены продавать «МЮ» и собираются довести стоимость клуба до 10 миллиардов долларов (сейчас он составляет чуть более 3 млрд).

Более того, клуб может запретить посещать «Олд Траффорд» болельщикам, которые прорвались на стадион перед игрой с «Ливерпулем».

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