Глейзеры не собираются продавать «МЮ» и хотят увеличить стоимость клуба до 10 млрд долларов

Протесты болельщиков «Манчестер Юнайтед» против владельцев клуба, семьи Глейзеров, не влияют на позицию американцев.
Бизнесмены не намерены продавать «МЮ» и собираются довести стоимость клуба до 10 миллиардов долларов (сейчас он составляет чуть более 3 млрд).
Более того, клуб может запретить посещать «Олд Траффорд» болельщикам, которые прорвались на стадион перед игрой с «Ливерпулем».
Фанаты «МЮ» прорвались на «Олд Траффорд» перед дерби с «Ливерпулем». Матч перенесли на другую дату
Два громких взрыва, файер в Каррагера и много бутылок под ногами. Военный репортаж с «Олд Траффорд»