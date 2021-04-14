Глейзеры не собираются продавать «МЮ» и хотят увеличить стоимость клуба до 10 млрд долларов

Протесты болельщиков против владельцев клуба, семьи Глейзеров, не влияют на позицию американцев.

Бизнесмены не намерены продавать «МЮ» и собираются довести стоимость клуба до 10 миллиардов долларов (сейчас он составляет чуть более 3 млрд).

Более того, клуб может запретить посещать болельщикам, которые прорвались на стадион перед игрой с .

Фанаты «МЮ» прорвались на «Олд Траффорд» перед дерби с «Ливерпулем». Матч перенесли на другую дату

Два громких взрыва, файер в Каррагера и много бутылок под ногами. Военный репортаж с «Олд Траффорд»