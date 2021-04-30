НБА. «Милуоки» примет «Бруклин», «Новый Орлеан» – «Голден Стэйт» и другие матчи

Во вторник, 4 мая, в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей.

Третья команда Востока «Милуоки» примет на своей площадке «Бруклин», которые идет на втором месте.

Батлера встретится дома с «Далласом» Дончича. сыграет в гостях с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Милуоки» и «Бруклин» отрепетировали одну из главных серий плей-офф на Востоке. Яннис вытащил игру, но дальше ему будет еще сложнее

Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»