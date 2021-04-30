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    НБА. «Милуоки» примет «Бруклин», «Новый Орлеан» – «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Кливленд Даллас Детройт Голден Стэйт Клипперс Майами Милуоки Бруклин Новый Орлеан Финикс Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Во вторник, 4 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    Третья команда Востока «Милуоки» примет на своей площадке «Бруклин», которые идет на втором месте.

    «Майами» Батлера встретится дома с «Далласом» Дончича. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Шарлотт
    Дата проведения
    5 мая, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Финикс
    Дата проведения
    5 мая, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Милуоки – Бруклин
    Дата проведения
    5 мая, 02.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Майами – Даллас
    Дата проведения
    5 мая, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Сакраменто
    Дата проведения
    5 мая, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Голден Стэйт
    Дата проведения
    5 мая, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Торонто
    Дата проведения
    5 мая, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Милуоки» и «Бруклин» отрепетировали одну из главных серий плей-офф на Востоке. Яннис вытащил игру, но дальше ему будет еще сложнее

    Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»

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