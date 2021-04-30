НБА. «Милуоки» примет «Бруклин», «Новый Орлеан» – «Голден Стэйт» и другие матчи

Во вторник, 4 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
Третья команда Востока «Милуоки» примет на своей площадке «Бруклин», которые идет на втором месте.
«Майами» Батлера встретится дома с «Далласом» Дончича. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 мая, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 мая, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 5 мая, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 5 мая, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Милуоки» и «Бруклин» отрепетировали одну из главных серий плей-офф на Востоке. Яннис вытащил игру, но дальше ему будет еще сложнее
Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»