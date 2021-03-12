«Рома» объявила об уходе Фонсеки по окончании сезона. Сообщалось, что он может возглавить «Спартак»

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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека покинет свой пост по окончании сезона.

Римский клуб подтвердил это в своем заявлении.

«От имени всех в «Роме» мы хотели бы поблагодарить Паулу Фонсеку за напряженную работу и лидерство, проявленные в течение этих двух лет.

Паулу провел команду через ряд проблем, включая пандемию Covid-19 и смену владельца, и он сделал это с великодушием, справедливостью и твердым характером.

Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях, и мы уверены, что это поможет ему, куда бы он ни пошел работать», – говорится в заявлении Дэна Фридкина, председателя правления клуба. 

Отмечалось, что португальца на посту тренера «Ромы» сменить Маурицио Сарри. Также сообщалось, что Фонсека может возглавить «Спартак». Позже московский клуб опровергал эту информацию. 

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