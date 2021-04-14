Гвардиола про ЛЧ: «Можно уступить из-за мелочи. Терри поскользнулся, «Реал» забил «Атлетико» на 93-й минуте. Небо имеет к этому какое-то отношение»

Главный тренер подвел итоги ответного матча с «ПСЖ» (2:0) в полуфинале .

«Эта победа – для всех нас и для всего клуба. Я невероятно горд, мои первые мысли были об игроках, которые сегодня не вышли на поле. Все они заслуживали сыграть, каждый внес свой вклад, и пришло время насладиться успехом. Мы должны выиграть чемпионат и получить 2-3 недели на подготовку к финалу.

У «ПСЖ» было много игроков в середине поля, и нам приходилось тяжело из-за прессинга в первой половине. После перерыва мы изменили свою игру, стали чаще подбирать мяч и в целом действовали гораздо лучше. 4:1 за два матча против команды, выбившей «Барселону» и «Баварию», много для нас значит.

Они каждый год выигрывают свою лигу, они созданы для победы и бились до конца. Это сильная команда, но мы сражались всем коллективом и вышли в финал. Люди думают, что попасть в финал легко. Выход туда придал смысл всей нашей работе на протяжении последних 4-5 лет.

Каждый день эти парни работали на постоянном уровне, и это поражает. Можно вылететь из-за мелочей. выиграл ЛЧ потому, что Джон Терри поскользнулся, а также победил на последних минутах «Баварию». выиграл в финале у благодаря голу на 93-й минуте. В этом турнире очень сложно победить, и нечто среди звезд на небе определенно имеет к этому какое-то отношение», – сказал Гвардиола.

Гвардиола впервые с 2011 года вышел в финал ЛЧ