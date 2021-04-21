Секретарь Совбеза России Николай Патрушев: «Так как Путин профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе. Многие борцы хорошо играют»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал об увлечении президента волейболом.

«Он очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится (впечатлениями), говорит свое мнение и, вы знаете, достаточно профессионально.

Кстати, я хочу отметить, что вообще борцы имеют в своей физической подготовке волейбол и очень многие хорошо играют. Видимо, у них хорошая координация.

Наверное, так как Владимир Владимирович профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе, нравится, он делится своими впечатлениями», – сказал Патрушев в эфире телеканала «Россия 24».

В молодости Владимир Путин занимался дзюдо и самбо.

Николай Патрушев возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации волейбола.

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