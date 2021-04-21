Секретарь Совбеза России Николай Патрушев: «Так как Путин профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе. Многие борцы хорошо играют»

Теги Владимир Путин Николай Патрушев Политика Волейбол

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал об увлечении президента Владимира Путина волейболом. 

«Он очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится (впечатлениями), говорит свое мнение и, вы знаете, достаточно профессионально.

Кстати, я хочу отметить, что вообще борцы имеют в своей физической подготовке волейбол и очень многие хорошо играют. Видимо, у них хорошая координация.

Наверное, так как Владимир Владимирович профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе, нравится, он делится своими впечатлениями», – сказал Патрушев в эфире телеканала «Россия 24».

В молодости Владимир Путин занимался дзюдо и самбо.

Николай Патрушев возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации волейбола. 

Видели скульптуру Путина в кимоно? Она выше 3 метров, создал Церетели – вдохновился будущим президентом на татами

Кажется, Путин безупречен в любом спорте, которым занимается. Это не совсем так – мы нашли его единственное поражение

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья