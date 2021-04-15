Владимир Путин: «Ночная хоккейная лига – один из ярких брендов современной России»

Президент России Владимир Путин высказался касательно старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас и всех любителей хоккея с этим знаменательным событием!

Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России. Этими блестящими достижениями без преувеличения гордится вся наша страна.

Многие выдающиеся хоккеисты 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной хоккейной лиги. Благодаря их энтузиазму и искренней любви к хоккею Россия вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта.

Именно у нас воплотился в жизнь проект мощной общественной организации, которая смогла объединить поклонников и ветеранов хоккея от Калининграда до Камчатки, обеспечить активное развитие любительского хоккея и его популяризацию.

Важно, что год от года Ночная лига растет и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея. Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлеченных, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих идей и амбициозных инициатив, готовы к большим спортивным вызовам.

И, конечно, Ночная хоккейная лига – это один из ярких брендов современной России, популярный и широко востребованный, важная составляющая массового физкультурного, спортивного движения, которое сегодня на подъеме, объединяет миллионы человек по всей стране.

Убежден, что нынешний юбилей лиги вдохновит ее организаторов и участников на новые блестящие свершения.

Желаю вам захватывающих матчей, честной борьбы и самых незабываемых впечатлений, а Ночной хоккейной лиге – движения только вперед», – говорится в заявлении Путина.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке ветеранов отечественного хоккея.