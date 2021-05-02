Расселл может заменить Боттаса в «Мерседесе» по ходу сезона-2021 (Daily Mail)

Пилот может присоединиться к «Мерседесу» еще до окончания сезона-2021, заменив Валттери Боттаса.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в немецкой команде. Утверждается, что «Мерседес» «теряет веру» в Валттери. Также в статье Расселл называется фаворитом на место напарника в 2022 году.

«На базе есть некоторое недовольство Валттери. Он не справляется, что стало яснее после выступления Расселла в Бахрейне [в прошлом сезоне]», – заявил инженер «Мерседеса», пообщавшийся с изданием на условиях анонимности.

В 2020 году Расселл выступил за «Мерседес» на вместо заболевшего Хэмилтона. Джордж был близок к победе, однако стал девятым из-за ошибки команды и прокола.

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