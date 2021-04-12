«Оренбург» просит Прядкина разрешить играть в РПЛ в порядке исключения. Стадион клуба не соответствует критериям лиги

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Олимп-ФНЛ Оренбург стадион Газовик стадионы Футбол

«Оренбург» просит РПЛ разрешить команде проводить домашние матчи на своем стадионе «Газовик» в следующем сезоне в случае выхода в Премьер-лигу из Олимп-ФНЛ.

По информации «РБ-Спорт», клуб написал письмо президенту лиги Сергею Прядкину с просьбой сделать исключение.

«Оренбург» по инфраструктурным показателям (отсутствие стадиона первой категории) не удовлетворяет критериям для прохождения лицензирования.

«РБ Спорт» отмечает, что уже во вторник состоится экстренное собрание РПЛ, на котором обсудят возможность допуска клуба к участию в Премьер-лиге, несмотря на несоответствие критериям лицензирования.

Ранее появилась информация, согласно которой «Оренбург» пообещал РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года.

После 40 туров команда занимает в таблице Олимп-ФНЛ второе место, дающее право выхода в РПЛ напрямую.

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