Уилсон оштрафован на 5 тысяч долларов за удар в лицо Бучневичу

Нападающий «Вашингтона» оштрафован на 5 тысяч долларов за свои действия в матче против (6:3).

Это максимальная сумма штрафа, предусмотренная коллективным соглашением.

Сообщается, что игрок наказан за грубость против форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича.

Напомним, во втором периоде во время стычки у ворот «Кэпиталс» Уилсон сначала ударил в лицо лежавшего на льду Бучневича, а потом опрокинул на лед подоспевшего на выручку Артемия Панарина.

После этого момента Панарин больше на лед не выходил из-за травмы нижней части тела. Он может пропустить остаток сезона.

Игрок «Вашингтона» ударил лежачего Бучневича и швырнул на лед Панарина. А Овечкин вернулся после травмы, но сыграл всего 39 секунд