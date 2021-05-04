Уилсон оштрафован на 5 тысяч долларов за удар в лицо Бучневичу

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон оштрафован на 5 тысяч долларов за свои действия в матче против «Рейнджерс» (6:3).
Это максимальная сумма штрафа, предусмотренная коллективным соглашением.
Сообщается, что игрок наказан за грубость против форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича.
Напомним, во втором периоде во время стычки у ворот «Кэпиталс» Уилсон сначала ударил в лицо лежавшего на льду Бучневича, а потом опрокинул на лед подоспевшего на выручку Артемия Панарина.
После этого момента Панарин больше на лед не выходил из-за травмы нижней части тела. Он может пропустить остаток сезона.
Игрок «Вашингтона» ударил лежачего Бучневича и швырнул на лед Панарина. А Овечкин вернулся после травмы, но сыграл всего 39 секунд