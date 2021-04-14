«Алания» не получит лицензию РПЛ. Стыков может не быть («Спорт-Экспресс»)

Стало известно положение еще одного клуба Олимп-ФНЛ относительно возможного лицензирования для участия в РПЛ.
Речь идет о потенциальном участнике стыковых матчей от ФНЛ – «Алании». Владикавказский клуб не получит лицензию для участия в высшем дивизионе, утверждает «Спорт-Экспресс», из-за отсутствия в Северной Осетии стадиона первой категории.
Таким образом, с учетом того, что высока вероятность в отказе в лицензии РПЛ «Оренбургу», занимающему второе место, в РПЛ напрямую выйдет «Нижний Новгород», занимающий третье место, а обе команды из зоны стыков РПЛ сохранят место в лиге в соответствии с правилом приоритета, если «Алания» останется четвертой.
Впрочем, «Аланию» могут потеснить с четвертого места «Торпедо» или «Балтика».