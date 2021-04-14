«Алания» не получит лицензию РПЛ. Стыков может не быть («Спорт-Экспресс»)

Стало известно положение еще одного клуба относительно возможного лицензирования для участия в РПЛ.

Речь идет о потенциальном участнике стыковых матчей от ФНЛ – . Владикавказский клуб не получит лицензию для участия в высшем дивизионе, утверждает , из-за отсутствия в Северной Осетии стадиона первой категории.

Таким образом, с учетом того, что высока вероятность в отказе в лицензии РПЛ , занимающему второе место, в РПЛ напрямую выйдет , занимающий третье место, а обе команды из зоны стыков сохранят место в лиге в соответствии с правилом приоритета, если «Алания» останется четвертой.

Впрочем, «Аланию» могут потеснить с четвертого места или .