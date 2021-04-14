Член совета «Оренбурга» о лицензировании: «Три года все разрешали, а сейчас – нет. Странно»

Член попечительского совета «Оренбурга» ответил на вопросы о голосовании клубов РПЛ против допуска клуба в лигу.

Только «Урал» выступил за включение в состав РПЛ.

– Готов ли «Оренбург» пройти лицензирование и сделают ли исключение для вас?

– Посмотрим. Сложно сказать пока.

– Говорят, что стадиону могут не дать лицензию.

– Я не знаю. Клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как. Конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года все разрешали, а сейчас – нет.

– По спортивному принципу у вас все хорошо.

– Да, здесь все нормально. Задача стоит, мы ее выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал.

– Если будут какие-то моменты с точки зрения лицензирования, вы приложите максимальные усилия, чтобы это сделать?

– Все будет сделано как положено, я думаю.

По спортивной части точно уверен, что здесь вопросов нет. «Оренбург» будет бороться до конца за место в , – сказал Столыпин.