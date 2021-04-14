Член совета «Оренбурга» о лицензировании: «Три года все разрешали, а сейчас – нет. Странно»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин ответил на вопросы о голосовании клубов РПЛ против допуска клуба в лигу.
Только «Урал» выступил за включение «Оренбурга» в состав РПЛ.
– Готов ли «Оренбург» пройти лицензирование и сделают ли исключение для вас?
– Посмотрим. Сложно сказать пока.
– Говорят, что стадиону могут не дать лицензию.
– Я не знаю. Клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как. Конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года все разрешали, а сейчас – нет.
– По спортивному принципу у вас все хорошо.
– Да, здесь все нормально. Задача стоит, мы ее выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал.
– Если будут какие-то моменты с точки зрения лицензирования, вы приложите максимальные усилия, чтобы это сделать?
– Все будет сделано как положено, я думаю.
По спортивной части точно уверен, что здесь вопросов нет. «Оренбург» будет бороться до конца за место в РПЛ, – сказал Столыпин.