Евролига. Плей-офф. «Зенит» сыграет с «Барселоной» в решающем матче серии, «Эфес» примет «Реал», «Милан» – «Баварию»

Во вторник, 4 мая, состоятся три решающих пятых матча серий плей-офф Евролиги-2020/21.
Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с испанской «Барселоной».
Турецкий «Анадолу Эфес» примет испанский «Реал», итальянский «Милан» дома встретится с немецкой «Баварией».
Евролига
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Пятые матчи
- Дата проведения
- 4 мая, 19.45, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Синглтон (12), Мицич (11), Данстон (2), Ларкин (0), Андерсон (0) – старт; Симон (11), Балбай (0), Бобуа (0), Шанлы (0).
- Реал
- Алосен (7), Кэрролл (7), Абальде (3), Тайус (2), Гаруба (0) – старт; Лапровиттола (6), Томпкинс (6), Тавареш (4), Руди Фернандес (3).
Счет в серии равный – 2-2
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Медиоланум Форум»
Счет в серии равный – 2-2
- Дата проведения
- 4 мая, 22.00, «Палау Блауграна»
Счет в серии равный – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
«Зенит» довел серию с «Барселоной» до пятого матча. На протяжении трех четвертей фаворитам не давали атаковать
Плей-офф Евролиги – это 💣💣💣. ЦСКА уязвим как никогда, а «Зенит» наскочил на «Барселону»