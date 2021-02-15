Глава ЛГБТ-группы фанатов «Ман Сити» о каминг-ауте: «Если игроки выступят, это станет мощным стимулом. Отношение изменится»

Председатель официальной ЛГБТ+-группы болельщиков Canal Street Blues Дэвид Альвардо высказал мнение, что футболисты должны стать двигателем изменений в отношении к лицам иной сексуальной ориентации.

«Мы все понимаем, что должны существовать футболисты-геи, однако требуется время, чтобы один из них почувствовал себя достаточно комфортно для каминг-аута во время карьеры. Когда они сделают это, отношение изменится.

Мы видим, как иногда игрок выступает в поддержку равенства, но это случается достаточно редко. Это по-прежнему клеймо. Клубы, футбольная ассоциация и фанаты могут лишь создавать обстановку, в которой быть геем – нормально.

Не думаю, что есть проблема с людьми, которые не обращают на это внимания, но в целом создается ощущение, что гомофобия в футболе все еще присутствует. Если игроки выступят, это станет мощным стимулом.

Каминг-аут – это все-таки личный выбор. Я уверен, что фанаты в большинстве своем окажут огромную поддержку», – отметил Альвардо.