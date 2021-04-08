УЕФА о 12 основателях Суперлиги: «Они будут жить с позором. Обсудим дополнительные санкции»

Ведущие клубы Европы требуют от применить санкции к 12 командам, которые планировали создать Суперлигу.

«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», – приводит журналист Мохамед Бухафси заявление одного из вице-президентов УЕФА.

Проект Суперлиги был приостановлен накануне через двое суток после анонса. Клубами-основателями турнира были , , , «Челси», , , , , , , и .

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