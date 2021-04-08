Аньелли о Суперлиге: «По-прежнему убежден в красоте проекта. Это мог быть лучший турнир мира»

Президент , вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли продолжил мысль о том, что реализация проекта невозможна без участия шести английских клубов.

«Я по-прежнему убежден в красоте этого проекта, в той ценности, которую он мог бы принести футбольной системе. Этот турнир мог бы стать лучшим в мире, но нет.

Не думаю, что этот проект все еще работает. Турнир из шести команд – это невозможно», – сказал Аньелли.

Ранее «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили об отказе от участия в .

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